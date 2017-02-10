Канал ZDF узнал об отправке в Европу агентов Кремля под видом беженцев из Чечни

В Европу из России под видом беженцев с фальшивыми документами отправлялись уроженцы Чечни, которые сейчас являются частью российской агентской сети за рубежом, следует из документального фильма германского телеканала ZDF «Холодная война Путина». Об отправке агентов каналу сообщил человек, представленный как Игорь, бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ. Фильм вышел в эфир 8 февраля, сообщает Deutsche Welle.

По утверждению «Игоря», агенты Москвы имеют задание интегрироваться в мусульманские диаспоры Германии, Франции и Великобритании с тем, чтобы они могли «повлиять на политическую ситуацию в интересах Кремля». Они также следят за «критиками режима и радикальными исламистами». «О результатах было доложено президенту, и он одобрил их», - утверждает «Игорь». Он лично участвовал в подготовке фальшивых документов для того, чтобы уроженцы Чечни могли поехать в Европу и просить там политического убежища.

Автор фильма Эгмонт Кох видел служебное удостоверение «Игоря» и, по его словам, имеет доказательства того, что он действительно работал в спецслужбе. В фильме лицо «Игоря» скрыто, а голос изменен. Бывший сотрудник спецслужб объяснил, что уехал из России, потому что не хотел заниматься фабрикацией дел, в том числе против оппозиционеров.