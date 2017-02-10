Госдума сможет исправить «статью Дадина» за два месяца «при наличии политической воли»

Госдуме понадобится два месяца для того, чтобы исправить статью Уголовного кодекса, по которой был осужден оппозиционер Ильдар Дадин, если на то будет политическая воля. Как передает «Интерфакс», это заявил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «При наличии политической воли понадобится два месяца, в любом случае, опять же, при наличии политической воли, в рамках весенней сессии это можно сделать» - так звучит точная цитата.

Конституционный суд 10 февраля постановил, что норма закона об уголовной ответственности за неоднократные нарушения на уличных акциях в целом соответствует Конституции, но требует уточнений. Также КС постановил, что дело первого осужденного по этому закону Ильдара Дадина должно быть пересмотрено.

Емельянов считает, что не следует так тесно увязывать эти поправки в Уголовный кодекс с ситуацией с Дадиным, потому что иначе эта тема будет излишне политизирована.

Сам депутат полагает, что вообще уголовная ответственность за нарушение законодательства о митингах кажется неправомерной. «Если двигать в сторону декриминализации Уголовного кодекса, то эта статья вообще должна быть изъята из Уголовного кодекса. По степени общественной опасности эти правонарушения тянут на административную ответственность, а не на уголовную», - сказал он. Если эти правонарушения не сопровождались другими действиями, которые имеют характер преступления, то ответственность должна быть только административная, объяснил депутат.