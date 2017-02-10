Госдума запрещает учреждать СМИ лицам с неснятой судимостью за экстремизм

Госдума приняла в пятницу в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает учреждать СМИ лицам с неснятой или непогашенной судимостью, в том числе за преступления против безопасности государства или экстремизм.

В случае принятия инициативы не смогут выступать учредителями СМИ граждане младше 18 лет либо отбывающие наказание в местах лишения свободы. Также запрет коснется тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства или за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, связанных с нарушением законодательства России о СМИ, о противодействии экстремистской деятельности, либо признан судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Еще одна новация определяет требования к выходным данным, которые должно размещать сетевое издание (интернет-сайт, зарегистрированный в качестве СМИ). В настоящее время такие требования действуют только в отношении периодических печатных изданий и копий радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программ.