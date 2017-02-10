МВД и ФСБ ликвидировали крупный международный наркосиндикат

Сотрудники Главного управления по контролю за наркотиками МВД совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли деятельность международного наркосиндиката «Химпром» с годовым оборотом более 2 млрд руб. Об этом сообщила в пятницу, 10 февраля, «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. В ходе операции были задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из них - граждане Украины.

По ее словам, организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до продажи. В целях вербовки участников наркосиндиката в украинских СМИ публиковались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты размещались в Киеве.

Волк рассказала, что с кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объясняли правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников.