Медведев поручил проработать переход России на модель экологически устойчивого развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минприроды, Минэнерго, Минпромторгу и министру России по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий правительства России на 2017-2025 гг. в качестве одной из основных целей переход к модели экологически устойчивого развития. Указания главы кабмина даны во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина от 24 января 2017 г. и опубликованы сегодня на сайте правительства.

В частности, ответственным ведомствам поручается обратить особое внимание на «использование системы индикаторов устойчивого развития, определение механизмов достижения целей и поэтапное решение задач экологически устойчивого развития территорий регионов на период до 2030 г. и на перспективу до 2050 г.; на установление целевых показателей энергоэффективности экономики в целом и по основным ее секторам, а также на реализацию комплекса мер по повышению такой энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии; на учет влияния введения механизмов, обеспечивающих экологически устойчивое развитие, на деятельность хозяйствующих субъектов».

Срок исполнения установлен до 15 июня.