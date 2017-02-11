Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Москве

По факту массовой драки на проспекте Мира в Москве проводится проверка. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«В районе дома 91 на проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку… В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия», – сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в результате конфликта три человека пострадали, им потребовалась медицинская помощь.