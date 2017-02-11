Пушков прокомментировал слова Могерини об антироссийских санкциях

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о намерении Евросоюза сохранить антироссийские санкции.

«Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции – в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Федерика Могерини после встречи с представителями новой администрации США заявила, что санкции Евросоюза против России будут сохраняться в силе до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме.