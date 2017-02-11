Путин предложил запретить предпринимателям служить в ФСО

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму ряд поправок к закону о государственной охране. Они относятся к деятельности Федеральной службы охраны (ФСО). В частности, в законопроекте предлагается запретить служить в ФСО предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики.

Также президент предложил запретить сотрудникам государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе. «Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны», – говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте уточняется, как сотрудники ФСО в случае необходимости могут останавливать преступников. Предлагается разрешить использовать для этого автомобили.

«Отдельно законопроект наделяет сотрудников ФСО правом ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проходит маршрут охраняемых лиц», – отмечается в законопроекте.