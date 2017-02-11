Суд на два месяца арестовал мэра Тайшета

Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко, задержанный 9 февраля по подозрению в мошенничестве, арестован на время следствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судью Дениса Тычкова.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, Александру Величко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – сказал Тычков. Величко в ходе судебного заседания вины не признал и заявил, что не намерен складывать полномочия мэра.

В отношении мэра возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. Он подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.