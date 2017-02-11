Boeing совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Минувшей ночью командир самолета Boeing 777 "Аэрофлота", направлявшегося из Москвы в Хабаровск, доложил о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров, состояние которого предварительно оценивалось как критическое, и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение разрешить посадку в Екатеринбурге», – сказал собеседник агентства.

Самолет в аэропорту встречала бригада медиков. Несмотря на оказанную помощь и экстренную госпитализацию, пассажир скончался по дороге в больницу, сообщил источник. Официального подтверждения пока нет.