Иран может разрешить России использовать свое воздушное пространство для борьбы с ИГ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может разрешить ВКС России использовать воздушное пространство страны в целях борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными чиновниками страны подобной необходимости, есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии», – передает агентство IRNA слова Шамхани.

Он отметил, что для принятия окончательного решения может потребоваться много времени, поскольку иранским властям необходимо согласовать его со всеми структурами, имеющими отношение к ситуации.

ВКС России в августе 2016 г. трижды задействовали иранскую территорию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по террористам в Сирии. 22 августа иранская сторона заявила о прекращении использования Россией своей авиабазы.