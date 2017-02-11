Порошенко сообщил об успешных испытаниях новой ракеты для украинских ВВС

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях новой ракеты для украинских ВВС. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сообщение сопровождается видеозаписью с испытаний.

«Имею хорошую новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», – написал Порошенко.

По его словам, в ходе испытаний экипаж вертолета попал в заданные цели. «Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята», – добавил президент.