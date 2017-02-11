Минобороны России сообщило об освобождении от ИГ пункта Тадеф в Сирии

Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили населенный пункт Тадеф в Сирии от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство», сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Тадеф правительственными войсками уничтожено более 650 террористов, два танка, четыре боевые машины пехоты, 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением, семь минометов и шесть «джихад-мобилей», – говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны отмечает, что Тадеф, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, был «наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб».

Кроме того, была полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами формирований ИГ в городе Эль-Баб, добавили в ведомстве.