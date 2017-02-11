Бывший замначальника генштаба Украины умер на рабочем месте

Руководитель Национального университета обороны, бывший первый заместитель начальника генштаба Украины Геннадий Воробьев умер на рабочем месте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Внезапно. На рабочем месте умер один из руководителей украинской армии генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он координировал линию фронта в 2014-2016 гг.», – написал Цеголко в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким Воробьева. «Больно, что такие люди уходят сейчас», – написал Порошенко в Facebook.

Воробьев родился 25 июня 1961 г. в Ахалкалаки (Грузия) в семье военнослужащих. С 4 февраля 2015 г. по 21 мая 2016 г. занимал должность первого заместителя начальника генерального штаба ВСУ.