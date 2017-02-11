В результате взрыва в Афганистане погибли 11 человек

Как минимум 11 человек стали жертвами взрыва в провинции Гильменд в Афганистане, еще 21 получил ранения, сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел около 14.00 по местному времени (12.30 мск) в городе Лашкаргах. Рядом с конвоем спецслужб взорвался автомобиль, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва также пострадала одна из машин спецслужб. Никто пока не взял на себя ответственность за произошедшее.