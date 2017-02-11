Второй за сутки самолет вынужденно сел из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СКР.

«Рейс совершил посадку… в аэропорте Ростова-на-Дону в связи с ухудшением здоровья 79-летней пассажирки, впоследствии она скончалась в аэропорту», – сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Хабаровск, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира. Несмотря на экстренную госпитализацию, пассажир скончался.