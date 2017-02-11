Следователи проверят информацию о нападении на фельдшера в Саратовской области

Следственное управление СКР по Саратовской области проверит сообщения в СМИ о попытке изнасилования фельдшера скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 11 февраля фельдшер скорой помощи прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной города Саратова в связи с поступившим сообщением об ухудшении самочувствия находившего там мужчины.

«Предположительно, приятели указанного мужчины стали высказывать фельдшеру предложения интимного характера, о чем медицинский сотрудник сообщила в правоохранительные органы», – говорится в сообщении СУ СКР.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.