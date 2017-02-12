Украинские силовики сообщили о пропаже разведчиков в Луганской области

Группа украинских разведчиков не вернулась с выполнения задания в Луганской области, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-офицера тактической группировки «Мариуполь» Дмитрия Завтонова.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», – сказал Завтонов. Подробности он сообщать отказался.

Сейчас силовики пытаются выйти на связь с разведчиками, работают поисковые группы. «Любая информация, которая будет 100%-но проверена, будет предоставляться как можно быстрее», – добавил Завтонов.