Более 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества

Аэропорт Гамбурга закрыт после утечки неизвестного вещества, сообщает Bild. В результате инцидента пострадали более 50 человек, все они жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

В данный момент воздушное сообщение приостановлено, люди эвакуированы из всех терминалов.

По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. Эксперты устанавливают, из-за какого вещества пострадали люди.