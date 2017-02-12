Следователи проверяют информацию о крушении вертолета в Республике Алтай

В Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СКР поступила информация о крушении вертолета «Робинсон» в Республике Алтай. Следователи начали проверку. О крушении сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в районе озера Телецкое.

«В настоящее время следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении СУ СКР.

В ГУ МЧС по региону подтвердили, что вертолет не выходит на связь. По данным экстренной службы, на его борту находятся пять человек. Вертолет ищут в Турочакском районе Республики Алтай.