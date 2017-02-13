Минобороны опубликовало видео разрушений в амфитеатре в Пальмире

В древнеримском амфитеатре в Пальмире взорван процениум – центральная, передняя часть сцены – и колоннада за ним. Это видно на видеозаписи, которую 13 февраля обнародовало Минобороны России. Видеосъемка с воздуха была сделана 5 февраля 2017 г. беспилотником. Также видно, что рядом с театром разрушены колонны тетрапилона 270 г. н. э.

Российский дрон при мониторинге Пальмиры «зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона – главных достопримечательностей древнего города», цитирует «Интерфакс» сообщение департамента информации Миноброны.

При этом «на фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российские беспилотные средства зафиксировали очередную активизацию движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города». «Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», – считают военные.

Ранее террористы ИГ в древней Пальмире взорвали и уничтожили символы города и античной Сирии – Триумфальную арку, статую «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также три лучше всего сохранившиеся погребальные.