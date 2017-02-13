Путин поздравил Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на тритий срок, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что итоги голосования подтверждают высокий политический авторитет Бердымухамедова, свидетельствуют о широком признании его заслуг на посту президента.

Президент России высоко оценил вклад Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога в интересах народов России и Туркмении, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.