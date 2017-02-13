СМИ узнали о возможном назначении директора ФССП руководителем Карелии

Глава Карелии Александр Худилайнен может покинуть пост на этой неделе, а его преемником станет директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«На его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений», – сказал собеседник агентства.

Ранее два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» также говорили о грядущей отставке Худилайнена. Близкий к Кремлю собеседник упоминал Парфенчикова как кандидата, отмечая в том числе и то, что ему хорошо знаком регион, так как он родом оттуда.

Предвыборная ротация в регионах продолжится: сегодня губернатор Новгородской области Сергей Митин объявил о досрочной отставке.