Минобороны проверит стратегические сделки с иностранными инвесторами

Минобороны России будет проверять возможность участия иностранных инвесторов в сделках с объектами двойного назначения, в основном инфраструктурными, и предоставлять заключение ФАС, сообщила антимонопольная служба. Изменения в правила предварительного согласования таких сделок подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Минобороны будет проверять возможные угрозы обороне страны при сделках иностранных инвесторов в отношении хозяйственных субъектов, обеспечивающих авиационную безопасность, предоставляющих услуги в портах, «а также субъектов естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения».

ФАС считает, что отсутствие заключений Минобороны по сделкам иностранных инвесторов по приобретению аэропортов «могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Та же история с портами. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему», заявил замруководителя ФАС Андрей Цыганов. По мнению начальника управления контроля иностранных инвестиций ФАС Андрея Юнака, «постановление не является дополнительным обременением и нагрузкой для иностранных инвесторов, но позволяет учитывать интересы последних без негативных последствий для обороноспособности и безопасности России».

В соответствии с законодательством покупка 25% акций стратегических компаний должна одобряться правительством России на комиссии по иностранным инвестициям.