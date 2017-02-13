Минобороны Украины сообщило о конфликте с неизвестными в Херсонской области

Министерство обороны Украины заявило о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области.

«Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонской области на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования», – передает УНИАН со ссылкой на оперативное командование «Юг». Отмечается, что представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

Так было прокомментировано сообщение о том, что якобы ВСУ напали на крымскотатарский батальон «Аскер». «Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию "Аскер" является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины», – отмечается в сообщении.

Ранее глава запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook сообщил, что украинские военные силой заняли территорию в селе Чонгар на границе с Крымом, где базируются бойцы крымскотатарского батальона «Аскер».

По его словам, в ходе инцидента, спровоцированного ВСУ, «были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации «Аскер», а также «предпринимались попытки применения физической силы» к бойцам батальона.

По словам Чубарова, в настоящее время на месте работают представители национальной полиции и СБУ.