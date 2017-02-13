Песков: Россия ответит на иск Украины в ВТО о транзите в Среднюю Азию

Россия будет защищать свои интересы в соответствии с международным правом в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) об ограничении транзита через российскую территорию в третьи страны, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов России, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», - сказал Песков.

Сегодня стало известно, что Украина 9 февраля направила ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны.

«Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия России, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто - почти полный запрет) c Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены», - приводится в релизе заявление заместителя министра экономического развития - торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров с Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 г. снизился на 38,3% по сравнению с 2015 г. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн. Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 г. начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций Россия не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора - рассмотрения дела по существу.

Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.

Указ президента России от 1 января 2016 г. устанавливает, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через Россию могут производиться только через Белоруссию и только в опломбированных ТС и по учетным талонам. С июля 2016 г. те же ограничения распространены на Киргизию.