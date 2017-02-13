Путин назначил и. о. губернатора Новгородской области

Президент России принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина, о которой он объявил сегодня, и назначил исполняющим обязанности губернатора директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, сообщается на сайте Кремля.

Ранее собеседники «Ведомостей» называли Никитина кандидатом на этот пост. Андрей Никитин возглавил АСИ в 2011 г. Никитин входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам госслужбы и кадров.

Источники «Ведомостей» ранее назвали семь глав регионов, которых Кремль может скоро сменить к президентским выборам. Двое из них ушли досрочно в отставку на прошлой неделе – это глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. По данным «Ведомостей», также ожидаются отставки губернаторов Рязанской, Ивановской и Свердловской областей и главы Карелии.