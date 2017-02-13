Девять человек накрыло лавиной во Французских Альпах, четверо погибли – СМИ

Во Французских Альпах по меньшей мере девять человек были сметены лавиной, четверо из них обнаружены погибшими, передает телеканал BFM TV со ссылкой на горных спасателей.

Сход лавины произошел около места Тинь в Савойе на высоте 2100 м в полдень. Как отмечает телеканал, лыжники и их гид находились вне специальной трассы для катания.

Через 15 минут после схода лавины спасатели обнаружили четырех человек, двое из них были мертвы, одного реанимировали. Продолжаются поиски пострадавших.