Абэ: Трамп поддержал диалог Японии с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, совершивший официальный визит в Соединенные Штаты, заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает усилия Японии по разрешению проблемы южнокурильских островов в ходе диалога с Россией, сообщило агентство Kyodo.

Сам премьер страны рассказал в эфире японского телеканала NHK, что обсудил с президентом США и санкции против России. «Мы рассмотрели разные вопросы, включая (антироссийские) санкции», - сообщил Синдзо Абэ, не приведя подробностей.

В целом визит Абэ в США прошел удачно, пишет The New York Times, на фоне опасений об ухудшении отношений между странами при новой администрации США. Согласно опросу Kyodo, 70% опрошенных японцев удовлетворены переговорами лидеров стран, а рейтинг одобрения Синдзо Абэ незначительно поднялся до 62%.

Россия и Япония в марте проведут в Токио первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

В декабре 2016 г. на встрече в Нагато Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин согласовали заявление о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Курильской гряды.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г. Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и прочих областях на основе российского законодательства. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ не поднимался.