Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента России, в том числе от нападок в прессе. В рамках встречи Володина со студентами университета «Иннополис» один из учащихся поинтересовался у спикера, не считает ли он в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» на Владимира Путина необходимым разработать и принять подобный законопроект.

«Вы почему правы, - потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», - ответил спикер. «Президент, после того как он избирается, возглавляет институт, институт президентства, - пояснил глава нижней палаты парламента. - Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован».

Он рассказал, что в США за 2015 г. за высказывания в адрес занимавшего тогда пост президента Барака Обамы «человека четыре получили серьезные сроки наказания - два, полтора года тюрьмы - просто за высказывания в адрес президента». «Наша страна в этом более демократична, при этом пишут, что хотят, говорят, что хотят, и это неотъемлемая часть нашей культуры», - согласился спикер.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что пока по этому вопросу определенной позиции Кремля нет. «Вопрос нужно проработать», - полагает пресс-секретарь. «В том числе (нужно) изучить международный опыт», - добавил он.