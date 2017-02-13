Правозащитники из Human Rights Watch обвинили армию Сирии в применении химоружия

Правозащитники из Human Rights Watch сообщили в понедельник, что получили данные, свидетельствующие о минимум восьми случаях применения химоружия правительственными войсками во время завершающей фазы наступления на боевиков в городе Алеппо. Об этом говорится в докладе организации.

Согласно документу, сирийские военные с 17 ноября по 13 декабря 2016 г. сбрасывали с вертолетов начиненные хлорином бомбы. Вследствие атаки погибли как минимум девять человек, среди них четверо детей, еще около 200 человек пострадали.

Правозащитники отметили, что пришли к таким заключениям на основании данных очевидцев, фотографий, кадров видеосъемки. При этом, по их мнению, в реальности случаев применения химоружия правительственными войсками в Алеппо могло быть и больше.

В ноябре прошлого года российские военные предлагали Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) срочно направить миссию в Алеппо, где было зафиксировано применение террористами отравляющих веществ против гражданского населения и сирийских военных.