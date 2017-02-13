В штабе кандидата в президенты Франции сообщили о российских кибератаках

Команда кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона сообщила в понедельник о якобы связанных с Россией кибератаках, нацеленных на его предвыборный штаб. Руководитель политического движения Макрона «Вперед» Ришар Ферран в эфире канала France 2 потребовал от властей Франции оградить выборы от внешнего вмешательства.

В частности, Ферран обеспокоен фейковыми новостями, которые распространяют российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik. Он также сообщил о «сотнях» кибератак на интернет-ресурсы движения Макрона, пишет издание RFI.

При этом, как отмечают некоторые французские СМИ, эксперты уже подчеркнули, что эти обвинения пока ничем не подтверждены.

Ранее в феврале парижские СМИ сообщили со ссылкой на данные генерального директората внешней безопасности (DGSE), что Россия может попытаться использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы попытаться помочь кандидату в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен добиться успеха, напоминает «Интерфакс».