Хорошавин этапирован в Южно-Сахалинск, где будет проходить суд по уголовному делу

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина доставили на Сахалин из Москвы, сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в правоохранительных органах.

Он в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, где будет находиться все время рассмотрения уголовного дела в суде, сказал собеседник агентства. По его данным, вместе с экс-губернатором на Сахалин прибыли остальные фигуранты уголовного дела – Сергей Карепкин, Николай Борисов и Андрей Икрамов. Они также размещены в сизо.

Предварительные слушания по делу в отношении Хорошавина и ряда его подчиненных назначены Южно-Сахалинским городским судом на следующий понедельник – 20 февраля.

Как говорил ранее представитель Генпрокуратуры, Хорошавин и его подчиненные подозреваются в получении взятки на общую сумму около 522 млн руб. за период с 2009 по 2015 г. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 174 УК (легализация денежных средств, добытых преступным путем).