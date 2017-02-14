ОДК анонсировала первый полет Т-50 с новым двигателем

Истребитель пятого поколения Т-50 с новым двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Представитель ОДК отметил, что проект создания нового двигателя «идет в рамках заданных сроков».

В настоящее время на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа – 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как «двигатель второго этапа».

Многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет в 2010 г.

Ранее сообщалось, что серийное производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 – российского истребителя пятого поколения – должно начаться уже в 2017 г. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 г.