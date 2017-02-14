НАТО модернизирует парк самолетов-разведчиков АWАCS – dpa

НАТО готовит планы модернизации парка самолетов раннего обнаружения и предупреждения АWАCS на базе в Гайленкирхене близ Ахена, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa и его источники. По их информации, министры обороны стран альянса на этой неделе могут отдать распоряжения о разработке обновленной концепции, которая могла бы прийти на смену АWАCS. Предполагается, что программа закупок новых самолетов-разведчиков будет представлена к 2022 г., а в 2035 г. на вооружение поступят первые новые разработки.

Разведкомплексы АWАCS использовались, в частности, для поддержки военных операций против террористических группировок.

Более трех десятков лет компоненты для АWАCS поставлял Boeing. Предположение, сможет ли Airbus стать поставщиком программы после модернизации, собеседник dpa комментировать не стал. По его словам, все решения будут приняты в указанные сроки.