Троим игиловцам назначены реальные сроки по обвинению в подготовке терактов в Москве

Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 3 до 14 лет лишения свободы трех уроженцев Северного Кавказа, признав их вину в подготовке теракта в Москве и участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Это сообщает «Интерфакс». Аслан Байсултанов приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 000 руб., Эльман Ашаев – к 12 годам строгого режима и 250 000 руб. штрафа, Мохмад Межидов – к трем годам лишения свободы.

Гособвинение просило для Байсултанова и Ашаева по 15 лет строгого режима, а для Межидова – пять лет лишения свободы. Из материалов дела следовало, что Ашаев признал вину и активно сотрудничал со следствием.

По версии следствия, Байсултанов и Ашаев вступили в подразделение ИГ. В 2013 г. Байсултанов в феврале приехал в Сирию, где принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства, полагает следствие. Вернувшись в конце 2013 г. в Россию, Байсултанов с Ашаевым решили совершить теракты, для чего приобрели оружие и боеприпасы, из которых изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 кг. По версии следствия, в Москве они достали также взрывчатку и электродетонатор, Межидов помогал это хранить.

ФСБ сообщила об их задержании 11 октября 2015 г., их задержали после обыска в жилом доме в Стрельбищенском переулке в столице. На месте сотрудники спецслужб нашли взрывчатое вещество, изготовленное на основе аммиачной селитры, электродетонатор промышленного производства (ЭДП), весы для измерения пропорций компонентов взрывчатых веществ, средства сотовой связи, набор инструментов и инструкции по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ).

Рассмотрение дела по существу началось 14 декабря 2016 г. В суде подсудимые признали вину частично.

По версии ФСБ, заказчиком теракта был Шамиль Чергизов, от которого Байсултанов 3 октября 2015 г. получил взрывчатку и детонатор на железнодорожном вокзале Грозного. Целью теракта следствие считает дестабилизацию обстановки в России и склонение властей к решению прекратить военную операцию в Сирии.