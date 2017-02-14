В Кремле ожидают решения по руководству Рязанской области до конца дня

Решение по руководству Рязанской области в связи с досрочной отставкой губернатора региона Олега Ковалева может быть принято до конца дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент будет заниматься делами Рязанской области, ожидаем принятие решения до конца дня», – сказал он.

Ковалев в понедельник сообщил, что чуть более недели назад подал заявление об отставке на имя Владимира Путина. Он занимал свой пост почти девять лет и принял решение не выдвигаться на новый срок. «Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», – отметил Ковалев. Он добавил, что поскольку он «один из самых возрастных губернаторов в стране», то считает наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас.

По данным «Дождя», его может сменить депутат Госдумы Николай Любимов.