В Кремле назвали отставку советника Трампа внутренним делом США

В Кремле не стали комментировать отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и назвали эту ситуацию внутренним делом США.

«Мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев. Это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку поздно вечером 13 февраля на фоне подозрений, что он еще до инаугурации Дональда Трампа мог обсуждать вопрос санкций с российским послом Сергеем Кисляком.

Временно исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности назначен генерал в отставке Джозеф Келлог. В ВС США Келлог служил с 1967 по 2003 г., недавно в течение некоторого времени он был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома. Трамп пока определяет, кто займет пост советника на постоянной основе. По словам представителя Белого дома, в частности, рассматривается кандидатура бывшего директора ЦРУ генерала в отставке Дэвида Петреуса.