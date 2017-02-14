Военные полицейские из Ингушетии заменят в Сирии чеченских – ТАСС

Бойцы батальона военной полиции Министерства обороны России, дислоцированного на территории Ингушетии, заменят в Сирии военнослужащих аналогичного подразделения из Чечни в рамках плановых мероприятий. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

В числе основных задач подразделения – обеспечение безопасности авиагруппы российских Воздушно-космических сил на базе Хмеймим, Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, а также гуманитарных миссий и грузов.

Источник напомнил, что личный состав батальона военной полиции из Чечни выполняет задачи на территории Сирии с первой декады декабря прошлого года.

13 февраля сообщалось, что батальон военной полиции Министерства обороны России из Ингушетии направлен в Сирию.