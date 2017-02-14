Новый вице-президент Венесуэлы попал под санкции США из-за наркоторговли

Минфин США ввел санкции против нового вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами. В Вашингтоне считают, что он играл значительную роль в международной торговле наркотиками. Ему отныне запрещен въезд в США, а его активы и счета на территории США будут заморожены. Гражданам США и американским компаниям запрещено с ним сотрудничать. Также под санкции попал близкий к нему гражданин Венесуэлы Хосе Лопес Бейо, которого в США обвиняют в оказании материальной и финансовой помощи наркоторговцам, в отмывании средств, полученных в результате наркоторговли, и в действиях в интересах эль-Айссами.

Эль-Айссами стал вице-президентом Венесуэлы в январе 2017 г. До этого в течение шести лет он был губернатором штата Арагуа. Одновременно с 2008 г. он руководил министерством внутренних дел страны.

Санкции в его отношении стали результатом многолетнего расследования поставок наркотиков из Венесуэлы в США, говорится в пресс-релизе минфина.