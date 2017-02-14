НАТО впервые за много лет увеличило расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны альянса, которая пройдет в Брюсселе 15 и 16 февраля, заверил, что трансантлантические связи США и Европы нерушимы. Особую роль на встрече будет играть тема расходов членов НАТО на оборону, отметил он.

«В 2015 году мы впервые остановили падение расходов на оборону, ведь многие члены НАТО начали на этом экономить после окончания холодной войны. В прошлом, 2016, году, мы впервые смогли эти расходы поднять, в Европе мы наблюдали рост на 3,8%, что значит плюс 10 млрд $ в наш бюджет», - сообщил генсек.

По словам Столтенберга, особенно он ждет встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, первых переговоров с представителем администрации Дональда Трампа. Столтеберг отметил, что у него было уже два телефонных разговора с Трампом, в которых новый глава Белого Дома подтвердил свою приверженность НАТО, однако также отметил необходимость «справедливого распределения общей ноши».