ВЦИОМ: половина населения не знает, что такое гомеопатия

50% россиян не знают, что такое гомеопатия, показал опрос ВЦИОМ. Респондентов попросили дать определение гомеопатии или описать, что это такое. Опрос проводился 8-9 февраля 2017 г. по телефону по стратифицированной двухосновной случайной всероссийской выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 человек. 6 февраля стало известно, что комиссия РАН по борьбе со лженаукой выпустила меморандум о том, что гомеопатия является лженаукой и научно обосновать ее методы не получается. Комиссия предложила маркировать поступающие в продажу гомеопатические средства и исключить их использование в государственной медицине.

Описания гомеопатии, в том числе своеобразные, дали 46% опрошенных. 17% слово «гомеопатия» узнали из опроса ВЦИОМа, еще 33% сказали, что это слово слышали, но не знают, что это такое.

Из тех, кто ответил, что знает про гомеопатию, 49% использовали эти средства сами или имеют родственников, которые так лечились (это 23% от всех опрошенных). 42% из них говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, а 27% отмечают, что, как правило, она не давала положительного результата.

Кроме того, из тех 46%, кто дал определение гомеопатии, 45% считают, что она не помогает, 32% - что помогает, и по 46% высказались за и против предложенных РАН ограничений в отношении этих средств.