Минобороны удвоило заказ на медали для военнослужащих в Сирии

Минобороны увеличило заказ на медали и геральдическую продукцию для российских военнослужащих в Сирии. В заказе свыше 20 000 медалей «Участнику военной операции в Сирии» - почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Всего оборонное ведомство планирует закупить медалей, знаков отличия, памятных знаков, бланков удостоверений, коннекторов и футляров на 45 млн руб., в том числе 20 000 медалей «Участнику военной операции в Сирии» на 4,455 млн руб., 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и еще 50 — «За разминирование Пальмиры», цена контрактов – по 11 000 руб. Исполнитель будет определен 13 марта по итогам аукциона.

Весной прошлого года Минобороны проводило аукцион на изготовление 10 300 медалей для участников военной операции в Сирии, победителем стало ООО «Атлантик».

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» была учреждена в России 30 ноября 2015 г., через два месяца после начала боевых действий ВКС в арабской республике. Эксперты указывают, что ею могут награждаться не только российские и сирийские военные, непосредственно участвовавшие в операции ВКС, но и офицеры, которые разрабатывали и обеспечивали ее, а также значительная часть гражданских лиц.