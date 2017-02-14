Песков считает очевидным проведение истеричной антипутинской кампании

В Кремле считают возможным продумать новые механизмы защиты чести и достоинства президента, в том числе от личных оскорблений в СМИ. Как передает ТАСС, это 14 февраля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею студента университета «Иннополис» принять закон о защите чести и достоинства президента России в условиях «ощущаемого в прессе информационного наката» на Путина. В тот день Песков говорил, что в Кремле определенной позиции по этому вопросу нет и что вопрос нужно проработать, в том числе с учетом международного опыта.

«Безусловно, ни президент [России Владимир Путин], ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления», - заявил Песков на следующий день. Он напомнил, что уже существуют определенные правовые механизмы для защиты чести и достоинства и стоит задуматься, нужны ли новые. «То, что такая оголтелая временами, весьма истеричная антипутинская кампания то там, то сям проявляется за границей, - это очевидный факт», - добавил чиновник.

На вопрос, ощущают ли в Кремле какой-либо "накат" на главу государства в СМИ, пресс-секретарь ответил, что это зависит от того, "что считать накатом". "Сам президент вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес, - отметил он. - Особенно он конструктивно относится к взвешенным и умным критическим замечаниям".

По словам Пескова, российское законодательство уже предусматривает определенный набор мер для защиты любого гражданина, включая президента. «Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить [эту инициативу], нужно изучить международный опыт, - отметил он. - Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию с ходу».