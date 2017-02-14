По итогам проверки ремонта крейсера «Аврора» возбуждено девять дел

По итогам проверки Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы ремонта крейсера «Аврора», которым занимался Кронштадтский морской завод (КМЗ), возбуждено девять административных дел и наложены штрафы, сообщается на сайте петербургского управления ФАС.

В ведомстве напомнили, что внеплановая проверка КМЗ началась с того, что завод предоставил в антимонопольный орган недостоверные сведения о том, в рамках какого госконтракта производилось асфальтирование заводской территории.

По представленным документам асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта на ремонт «Авроры». Однако, как выяснилось в ходе внеплановой проверки, работы производились в рамках исполнения госконтракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы.

За предоставление недостоверных сведений КМЗ и его директор как должностное лицо оштрафованы на 105 000 и 15 000 руб. соответственно.

Кроме того, УФАС возбудило семь административных дел по факту нарушения КМЗ ч. 12 ст. 4 закона о закупках. Завод не разместил в течение трех дней в открытом доступе семь протоколов подведения итогов закупок. В результате протоколы были опубликованы с нарушением сроков.

УФАС также возбудило и рассматривает антимонопольное дело по ч. 1, 5 ст. 17 закона о защите конкуренции о заключении без проведения торгов контракта между КМЗ и ООО «ЗВО «Инновент» на поставку кондиционеров. Как отмечает антимонопольное ведомство, информация о закупке данного оборудования сначала была размещена в открытом доступе на сайте госзакупок. КМЗ рассмотрел заявки и решил отказаться от торгов, потому что в контракте на поставку кондиционеров якобы были сведения, которые содержали государственную тайну. Контракт был заключен с ООО «ЗВО «Инновент» на сумму более 50 млн руб. Комиссия рассмотрит данное дело 9 марта.

УФАС отмечает, что контракт на ремонт крейсера «Аврора», который Министерство обороны России заключило с КМЗ, не содержал информацию, которая имела отношение к государственной тайне.