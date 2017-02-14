В аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» отменены 22 рейса, еще 36 задержаны

В московских аэропортах 22 рейса отменены, еще 36 задерживаются, передает ТАСС.

На 15.20 мск в аэропорту «Шереметьево» отменены 19 рейсов, еще 18 задерживаются. В аэропорту «Домодедово» отменены три рейса, 18 будут выполнены с опозданием. В аэропортах «Внуково» и «Жуковский» рейсы будут выполняться по расписанию.

По данным портала Flightradar, в «Шереметьеве» задерживаются 48% рейсов, в «Домодедове» 35% от общего числа рейсов будут выполнены с задержкой. Среднее время задержки рейсов составляет 13 и 12 минут соответственно.

Ранее Росгидромет предупредил о том, что в Москве ожидается усиление ветра, к вечеру на дорогах появится гололедица. «Сегодня с 11.00 до 21.00 мск в Москве, а также в ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с», - заявили в метеослужбе.