Президентом фонда доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова

Журналист Ксения Соколова стала президентом фонда доктора Лизы «Справедливая помощь», сообщила «Интерфаксу» бывший пресс-секретарь фонда, ныне член правления фонда Наталья Авилова.

«Ксения Соколова была соратниками, коллегами приглашена к нам, чтобы в этот непростой период организовать работу и продолжить стратегии нашей деятельности. В том числе, она - публичная фигура, в публичном пространстве, поэтому сможет гарантировать, что работа будет продолжена», - сказала Авилвоа.

По ее словам, фонд продолжит работу над проектами, которые были начаты более десяти лет назад, в частности помощь бездомным, паллиативным больным и прочее. Фонд также сделает помощь Донбассу и Сирии постоянными проектами.

Ранее Соколова возглавляла в течение двух месяцев журнал Esquire, а также баллотировалась в Государственную думу от Партии роста.

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