Минобороны: количество заказанных медалей за Сирию завышено на порядок

Минобороны России назвало ошибочной информацию о тендере на изготовление 20 000 медалей «Участнику военной операции в Сирии»: заказ завышен на порядок.

«Информация о якобы закупке Минобороны России 20 000 ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», - говорится в сообщении Минобороны.

Тем не менее ведомство «проводит закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве двух тысяч экземпляров». «В кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения», - сказано в пресс-релизе Минобороны.

Ранее на официальном сайте госзакупок появилось сообщение, что Минобороны России объявило тендер на изготовление 20 000 медалей «Участнику военной операции в Сирии» за 4,4 млн руб., 50 ведомственных медалей «За освобождение Пальмиры» и на такое же количество медалей «За разминирование Пальмиры».