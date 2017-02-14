Трамп ожидает от России деэскалации на Украине и «возврата Крыма»

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил о том, что Дональд Трамп ожидает от России деэскалации на Украине и «возврата Крыма», передает Reuters.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

По его словам, президент США хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации». «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация)», — отметил пресс-секретарь.