В Госдуму внесен законопроект о запрете судебным служащим заниматься предпринимательством

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, регулирующий государственную судебную службу. Документ, в частности, устанавливает запрет для судебных служащих заниматься предпринимательской деятельностью. «Проектом предусмотрено, что судебный служащий обязан не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб не только его репутации, но и авторитету судебной власти», - отмечается в законопроекте.

На судебную службу, согласно документу, не смогут быть приняты близкие родственники, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью друг другу.

Также определен предельный возраст пребывания на судебной службе — 65 лет. Продление срока допускается судебным служащим, замещающим должность высшей группы должностей, до 70 лет.